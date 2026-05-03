Графіки відключення світла будуть тривати у Чернігівській області на тиждень з 4 по 10 травня, проте лише за окремими адресами, повідомляє Politeka.net.
Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».
Заплановані графіки відключення світла у Чернігівській області на тиждень з 4 по 10 травня, які охоплять лише окремі населені пункти. Мешканцям рекомендують завчасно перевірити актуальні розклади знеструмлень.
04.05.2026 з 08:00 до 17:00 години триватимуть додаткові знеструмлення в місті Бахмач. Знеструмлять наступні вулиці цього населеного пункту:
- Вишнева — №1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 39, 39/1, 40, 42, 44, 46, 48, 50
- Лісова — №3, 5, 1А, 1В, 23, 25, 26, 30, 40
- Польова — №1А
- Чернігівська — №35, 56А, 58, 68
05.05.2026 року з 08:00 до 17:00 години зникне електрика у місті Мена. Вимикатимуть світло тільки у будинках, що розташовані на наступних вулицях:
- 1-й Просужого — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 2-й Просужого — №1, 1А, 2, 3, 4, 5
- Григорія Кочура — №54, 111, 111А, 111Ж, 111З
- Єдності — №17, 17В
- Набережна — №14
- Польова — №1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Просужого — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53
- Сіверський Шлях — №161, 161Е, 163
- Чернігівський Шлях — №75, 77
07.05.2026 року з 08:00 до 19:00 години в смт Куликівка вводяться додаткові графіки відключення світла. Електрика зникне на вулицях:
- Артамонова — №4, 6, 8
- Стадіона — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20
08.05.2026 року з 08:00 до 17:00 години обмеження охоплять місто Ічня. Вимикатимуть електрику на 9 годин поспіль за такими адресами:
- Європейська — №14
- Іржавський Шлях — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36
- Негоди — №1
- Слобода — №1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19
- Солдатської Слави — №28, 30, 32, 34, 36
- Франка — №1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62
- Швидченка — №1, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 28А, 29, 31, 31А, 33, 37.
