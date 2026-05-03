Графіки відключення світла у Сумській області на тиждень з 4 по 10 травня будуть тривати через планові та профілактичні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Сумиобленерго».

Відключення відбуватимуться у визначені години за розкладом, тому жителям рекомендують заздалегідь врахувати цю інформацію під час планування щоденних справ.

05.05.2026 року з 08:00 до 16:00 години у смт Недригайлів будуть тривати додаткові відключення електрики. Будинки поринуть у темряву на наступних вулицях:

Незалежності — №37, 39, 41/1, 41/2, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 59А, 61, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 65, 65/2, 65/3, 67/1, 67/2, 69/1, 69/2, 71/1, 71/2, 73/1, 73/2, 75, 77, 79, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4, 83

Береговий пров. — №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 23

Цього дня також вимикатимуть електрику в селі Коровинці з 08:00 до 16:00 години за такими адресами:

Київська — №21, 23/1, 23/2, 23А1, 23А2, 23Б1, 23Б2, 23В1, 23В2, 25/1, 25/2, 25А1, 25А2, 25Б1, 25Б2, 27, 27/2, 29/1, 29/2, 31

Також 5 травня з 08:00 до 16:00 години вводяться додаткові відключення світла в селі Малі Будки. Електрика буде відсутня в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Дворова — №1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19

Лісова — №2, 6

Сільська — №1М, 14, 19, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48

06.05.2026 року триватимуть вимкнення у селі Малі Будки. Знеструмлять будинки з 08:00 до 16:00 години, проте лише за наступними адресами:

Дворова — №1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19

Лісова — №2, 6

Сільська — №1М, 14, 19, 20, 21А, 22, 24, 28, 30, 34, 42, 44, 48

Також 6 травня з 08:00–16:00 години будуть вимикати світло в смт Недригайлів на вулиці Магалівська — №10А.

