Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 4 по 10 травня будуть тривати за десятками адрес, тому варто знати, де вводять обмеження, пише Politeka.net.

«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії.

Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 4 по 10 травня вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити енергетики. Мешканцям регіону варто бути готовими до тривалих обмежень та тримати павербанки напоготові.

04.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в селі Лебедин. Повністю знеструмленою залишатиметься вулиця С.Ковіти.

05.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години триватимуть додаткові відключення світла в селі Капустине. Обмеження будуть за такими адресами:

вул. П. Рябоконя, Шполянська, Подолинського / приміщення колишньої початкової школи.

Цього дня зникне електрика в місті Шпола на вулицях: Терешківська, Л. Каденюка, Героїв Крут, пров. Терешківський / ветаптека (навпроти автостанції), магазин ПП Білик.

06.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години вводяться обмеження, які триватимуть багато годин в таких населених пунктах:

село Соболівка знеструмлять вулиці Рибна, Кулішівка, Т.Г. Шевченка / приміщення колишньої початкової школи

місто Шпола вулиці: Калинова, Дніпровська, Короленка.

село Лебедин вулиця С. Ковіти.

07.05.2026 року з 08:00 до 17:00 планові знеструмлення торкнуться будинків у кількох населених пунктах громади, де також проводитимуть планові роботи на електромережах:

село Сигнаївка вул. Гоголя

село Лозуватка вул. Шевченка, Франка, Лесі Українки

08.05.2026 року з 8:00 до 16:00 години також будуть вимикати електрику в місті Шпола за такими адресами:

вул. Гончара, Іванівська, Холодноярська, пров. Холодноярський, вул. Привокзальна, Низова / Шполянський ліцей №2.

