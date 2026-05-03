Графіки відключення світла у Черкаській області на тиждень з 4 по 10 травня будуть тривати за десятками адрес, тому варто знати, де вводять обмеження, пише Politeka.net.
«Черкасиобленерго» попередили про відключення електроенергії.
Графіки відключення світла в Черкаській області на тиждень з 4 по 10 травня вводяться через планові та профілактичні роботи, що будуть проводити енергетики. Мешканцям регіону варто бути готовими до тривалих обмежень та тримати павербанки напоготові.
04.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику в селі Лебедин. Повністю знеструмленою залишатиметься вулиця С.Ковіти.
05.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години триватимуть додаткові відключення світла в селі Капустине. Обмеження будуть за такими адресами:
- вул. П. Рябоконя, Шполянська, Подолинського / приміщення колишньої початкової школи.
Цього дня зникне електрика в місті Шпола на вулицях: Терешківська, Л. Каденюка, Героїв Крут, пров. Терешківський / ветаптека (навпроти автостанції), магазин ПП Білик.
06.05.2026 року з 8:00 до 17:00 години вводяться обмеження, які триватимуть багато годин в таких населених пунктах:
- село Соболівка знеструмлять вулиці Рибна, Кулішівка, Т.Г. Шевченка / приміщення колишньої початкової школи
- місто Шпола вулиці: Калинова, Дніпровська, Короленка.
- село Лебедин вулиця С. Ковіти.
07.05.2026 року з 08:00 до 17:00 планові знеструмлення торкнуться будинків у кількох населених пунктах громади, де також проводитимуть планові роботи на електромережах:
- село Сигнаївка вул. Гоголя
- село Лозуватка вул. Шевченка, Франка, Лесі Українки
08.05.2026 року з 8:00 до 16:00 години також будуть вимикати електрику в місті Шпола за такими адресами:
- вул. Гончара, Іванівська, Холодноярська, пров. Холодноярський, вул. Привокзальна, Низова / Шполянський ліцей №2.
