Графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня у Вінницькій області визначає послідовність виконання робіт і перелік адрес, де тимчасово припинять подачу ресурсу.

Графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня у Вінницькій області вже став відомий.

Про це повідомляє Брацлавська селищна рада.

У селищі Брацлав оголошено планові роботи з оновлення інфраструктури, через які тимчасово обмежать подачу енергоресурсу в частині житлових вулиць.

Рішення ухвалене Вінницькою філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» у межах підготовки до наступного опалювального періоду. Старт заходів заплановано на 4 травня о 09:00, орієнтовна тривалість становить близько двох тижнів.

Під обмеження потрапляє низка локацій населеного пункту. Серед них вулиці Я. Мудрого, Заводська, Руданського, Вишнева, П. Дорошенка, Л. Каденюка, Марка Вовчка, Наливайка, В. Бакуля, М. Грушевського та Привітна. Також частково зачеплено відрізок Соборної — від №70 до №115.

Місцева рада наголошує: перед початком процедур жителям необхідно перекрити крани на внутрішніх системах та забезпечити доступ спеціалістів до обладнання в оселях. Це дозволить виконати технічні операції без затримок.

Відновлення подачі відбудеться після завершення перевірок і лише за присутності мешканців у помешканнях. У разі питань працює контактний номер 097 711 62 96.

