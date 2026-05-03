Графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня у Волинській області оприлюднили у межах планових робіт із перевірки внутрішньобудинкових систем у багатоквартирному житловому фонді регіону, повідомляє Politeka.

Йдеться про масштабне технічне обслуговування мереж, яке охопить близько 150 будинків у чотирьох районах. Мета робіт — перевірка герметичності з’єднань, тестування обладнання та виявлення можливих витоків.

Фахівці газової служби у період робіт проводитимуть випробування систем на щільність. За потреби передбачене оперативне усунення несправностей безпосередньо на місці.

У Володимирському районі роботи стартують із 4 травня у місті Володимир на вулиці Михайла Драгоманова, 19/а, а також у низці інших будинків у наступні дні — 5, 6 та 7 травня. Окремі адреси охоплюють вулиці Незалежності, Поліської Січі та Луцьку.

У смт Іваничі обслуговування відбудеться з 5 по 7 травня на вулиці Заводській у кількох будинках. У селі Березовичі роботи заплановані 6 травня, зокрема на Центральній та Гаврися.

Нововолинськ також увійшов до переліку населених пунктів. Тут роботи триватимуть із 4 до 8 травня на Шахтарській та Шахтарському мікрорайоні.

У Ковельському районі обслуговування охопить один із будинків у Ковелі на вулиці Театральній з 4 по 8 травня. У Камінь-Каширському районі роботи заплановані в смт Ратне з 4 по 7 травня.

Луцьк отримає найбільшу кількість адрес у графіку. Перевірки відбудуться на вулицях Арцеулова, Соборності, Стрілецькій та Червоної Калини у різні дні з 4 по 7 травня.

Представники служби наголошують, що графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня у Волинській області передбачає тимчасове припинення постачання палива лише на час виконання робіт у конкретних будинках.

