Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області готують у Стрийській громаді, де планують переглянути вартість централізованого водопостачання та водовідведення, передає видання Politeka.

Про намір скоригувати чинні розцінки повідомили у Стрийська міська рада.

Причиною називають суттєве зростання собівартості послуг, насамперед через подорожчання електроенергії.

Найбільшу частку у структурі тарифу, близько 40%, становлять витрати на електропостачання. Якщо раніше у розрахунках закладали ціну 9,33 грн за кВт/год, то за підсумками першого кварталу 2026 року фактична вартість для комунальних підприємств зросла майже до 14 грн. Таким чином, ресурс подорожчав приблизно наполовину.

Крім електроенергії, у тариф закладено оплату праці працівників, витрати на обслуговування мереж та інші обов’язкові платежі. Саме ці чинники формують підсумкову вартість послуг для споживачів.

Наразі кубометр водопостачання та водовідведення для абонентів Стрийводоканал коштує 65,28 грн, а для клієнтів Водоканал Плюс — 65,22 грн. Попередньо очікується, що після перегляду розцінки можуть зрости орієнтовно на 10%.

У міській раді зазначають, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Львівській області є вимушеним кроком для забезпечення стабільної роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

Економічне обґрунтування майбутніх змін обіцяють оприлюднити на офіційних ресурсах міської ради та комунальних підприємств найближчим часом.

