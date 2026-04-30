Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області може стати частиною ширшого перегляду енергетичної політики з 1 травня.

Підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області з 1 травня наразі не підтверджене офіційно, однак питання майбутньої вартості ресурсу залишається у фокусі урядових та аналітичних обговорень, повідомляє Politeka.

Станом на квітень більшість побутових споживачів, які обслуговуються через Нафтогаз України, сплачують 7,96 грн за кубометр у межах тарифного плану «Фіксований». Його дія завершується 30 квітня, а рішення щодо подальших умов постачання поки не оприлюднене.

Урядові джерела сигналізують про намір зберегти чинну ціну щонайменше у короткостроковій перспективі. Водночас у середньостроковому горизонті перегляд вартості розглядається як можливий сценарій через економічні чинники та зовнішні рекомендації.

Аналітики зазначають, що підготовчі процеси вже запущені. Йдеться не про фінальне рішення, а про формування базових розрахунків, які визначать потенційний рівень тарифу в майбутньому.

Окремо підкреслюється, що оцінюється платоспроможність населення. Такий підхід пояснюють прагненням уникнути різкого зростання боргів за комунальні послуги у разі встановлення надто високої ціни.

Також у дискусіях згадується позиція міжнародних партнерів, зокрема МВФ, які неодноразово порушували тему приведення енергетичних тарифів до ринкових умов у перспективі.

Попри це, на рівні уряду наголошують на важливості збереження стабільності для домогосподарств. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко раніше зазначала, що фіксована ціна на газ залишається елементом соціальної підтримки в поточний період.

Остаточних рішень щодо зміни вартості з 1 травня поки не озвучено, однак експерти не виключають, що підвищення тарифів на газ у Дніпропетровській області може стати частиною ширшого перегляду енергетичної політики після завершення чинних регуляторних обмежень.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.