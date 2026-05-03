Графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня в Харківській області є частиною щомісячної програми технічного контролю.

Графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня в Харківській області оприлюднили для мешканців Лозової, передає Politeka.

У місті розпочнуться планові роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

За інформацією Берестинського управління експлуатації газового господарства, тимчасове припинення подачі палива пов’язане з обов’язковою перевіркою систем у багатоквартирних будинках. Такі заходи проводять для підвищення рівня безпеки та дотримання чинних норм.

У період із 4 по 10 травня роботи охоплять кілька будинків у четвертому мікрорайоні. Зокрема, 4 травня газ тимчасово перекриють у будинках №20 та №21. 6 травня обслуговування заплановане у будинку №22.

Наступного дня, 7 травня, фахівці працюватимуть за адресами №4 та №5. Уже 8 травня ремонтні заходи проведуть у будинку №40. Саме цей Графік відключення газу на тиждень 4 по 10 травня в Харківській області є частиною щомісячної програми технічного контролю.

Газопостачання відновлять після повного завершення перевірок у кожному будинку. Для цього необхідно забезпечити доступ спеціалістів до обладнання у всіх квартирах.

Мешканців просять уважно стежити за оголошеннями. Додаткові повідомлення розмістять безпосередньо перед початком робіт.

Перед запланованим відключенням фахівці радять мешканцям перекрити крани перед газовими приладами та перевірити справність обладнання. Також варто заздалегідь спланувати побутові справи, які потребують використання газу. Після завершення технічних заходів важливо бути вдома для надання доступу працівникам служби під час відновлення подачі палива.

