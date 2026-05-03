Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області триває, пише Politeka.net.

У Калуші з 1 травня зросла вартість централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення 28 квітня ухвалив виконавчий комітет міської ради.

Для жителів громади нова сума за кубометр становитиме 83,40 гривні. Наразі споживачі сплачують 78,77 гривні. Отже, різниця складе 4,63 гривні.

Оновлена структура виглядає так: постачання води коштуватиме 32,93 гривні за кубометр, відведення стоків — 50,47 гривні.

У комунальному підприємстві пояснюють: перегляд пов'язаний зі зростанням виробничих витрат. Від початку року суттєво подорожчали електроенергія та пальне. Саме ці чинники вплинули на собівартість послуг.

За словами головного інженера КП «Калуська енергетична компанія» Ігоря Караїма, лише за перший квартал додаткові витрати через електроенергію сягнули близько 5 мільйонів гривень. Попри заходи економії, підприємство зазнало значних фінансових втрат.

Під час обговорення представники громади порушили питання справедливого нарахування за водовідведення. Зокрема, йшлося про необхідність розділити оплату для населення та бізнесу залежно від характеру стоків.

Депутатка міської ради Ольга Сікора наголосила: мешканці багатоквартирних будинків не повинні оплачувати весь обсяг дощових і талих вод, а також стоки, що утворюються внаслідок комерційної діяльності.

У міськраді підкреслюють, що йдеться не про запровадження нових розцінок. Це коригування чинного тарифу з урахуванням двох складових — вартості електроенергії та пального.

Нові розцінки наберуть чинності вже у травні.

