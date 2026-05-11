Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може загостритися на тлі глобального зростання цін на пшеницю та проблем із забезпеченням аграрного сектору ресурсами, передає Politeka.
За даними аналітиків, котирування зерна здатні зрости майже на 5% протягом тижня. Це найрізкіший стрибок із лютого, який пов’язують із погодними ризиками та нестачею добрив на світовому ринку.
На біржі CBOT ф’ючерси демонструють висхідну динаміку, а тверді сорти озимої пшениці досягли максимуму з середини 2024 року. Основним фактором називають тривалу посуху у ключових регіонах вирощування, зокрема на Великих рівнинах США.
Складна ситуація спостерігається і в інших країнах. В Австралії через нестачу ресурсів та суху погоду скорочуються посівні площі, що може призвести до найнижчих показників за кілька років. У Чорноморському регіоні та частині Європи також фіксують дефіцит опадів.
Додатковий тиск створюють проблеми з логістикою. Часткове обмеження судноплавства через Ормузьку протоку ускладнює постачання добрив, що впливає на собівартість виробництва аграрної продукції.
У таких умовах формується дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, оскільки здорожчання зернових безпосередньо впливає на ціни хліба та інших базових товарів.
Експерти також звертають увагу на кліматичний фактор. Потенційний вплив Ель-Ніньйо може ще більше погіршити ситуацію, посиливши посуху в окремих регіонах.
Водночас на інших сегментах ринку спостерігаються протилежні тенденції. Наприклад, ціни на пальмову олію знижуються через слабкий попит і обмеження торгівлі на Близькому Сході.
Фахівці наголошують, що подальша динаміка залежатиме від погодних умов, стабільності поставок та геополітичних факторів, які наразі залишаються ключовими для формування вартості продовольства.
