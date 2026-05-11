У таких умовах формується дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, оскільки здорожчання зернових безпосередньо впливає на ціни хліба та інших базових товарів.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може загостритися на тлі глобального зростання цін на пшеницю та проблем із забезпеченням аграрного сектору ресурсами, передає Politeka.

За даними аналітиків, котирування зерна здатні зрости майже на 5% протягом тижня. Це найрізкіший стрибок із лютого, який пов’язують із погодними ризиками та нестачею добрив на світовому ринку.

На біржі CBOT ф’ючерси демонструють висхідну динаміку, а тверді сорти озимої пшениці досягли максимуму з середини 2024 року. Основним фактором називають тривалу посуху у ключових регіонах вирощування, зокрема на Великих рівнинах США.

Складна ситуація спостерігається і в інших країнах. В Австралії через нестачу ресурсів та суху погоду скорочуються посівні площі, що може призвести до найнижчих показників за кілька років. У Чорноморському регіоні та частині Європи також фіксують дефіцит опадів.

Додатковий тиск створюють проблеми з логістикою. Часткове обмеження судноплавства через Ормузьку протоку ускладнює постачання добрив, що впливає на собівартість виробництва аграрної продукції.

У таких умовах формується дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, оскільки здорожчання зернових безпосередньо впливає на ціни хліба та інших базових товарів.

Експерти також звертають увагу на кліматичний фактор. Потенційний вплив Ель-Ніньйо може ще більше погіршити ситуацію, посиливши посуху в окремих регіонах.

Водночас на інших сегментах ринку спостерігаються протилежні тенденції. Наприклад, ціни на пальмову олію знижуються через слабкий попит і обмеження торгівлі на Близькому Сході.

Фахівці наголошують, що подальша динаміка залежатиме від погодних умов, стабільності поставок та геополітичних факторів, які наразі залишаються ключовими для формування вартості продовольства.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.