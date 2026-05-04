Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області у Кременчуці супроводжується оновленням розцінок на послугу з вивезення побутових відходів, які почали діяти з 1 травня 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили 30 квітня під час засідання виконавчого комітету міської ради.

Обговорення стосувалося коригування вартості збирання, транспортування та подальшого захоронення побутових залишків, що виконує місцеве комунальне автотранспортне підприємство. Нові фінансові умови поширюються на всі категорії споживачів — домогосподарства, бюджетні установи та інші організації.

Після перегляду розрахунків суми для населення зміняться суттєво. У багатоквартирному житловому фонді щомісячний платіж становитиме 61,75 гривні з однієї особи, тоді як раніше він дорівнював 50,33. У приватному секторі показник зросте з 64,08 до 78,60 гривні.

У середньому вартісний показник на збирання та транспортування відходів збільшиться більш ніж на 23% для всіх груп споживачів. Паралельно тариф на послугу з утилізації підвищиться приблизно на 22,5%.

Причини перегляду пояснили представники міської влади під час засідання. Серед ключових факторів названо подорожчання пального, зростання витрат на ремонт техніки та збільшення заробітних виплат персоналу підприємства. Додатково до фінансової моделі внесли інвестиційну складову — придбання нових машин для оновлення системи поводження з відходами.

Саме ці економічні чинники стали підставою для чергового етапу коригування, і процес безпосередньо пов’язаний із ширшим явищем — підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області, яке відображається на місцевому рівні через зміну вартості ключових сервісів.

