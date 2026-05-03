Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області розглядається як важливий соціальний ресурс для людей, які втратили власні домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області залишається доступним через онлайн-платформу «Допомагай» та приватні оголошення, де публікують актуальні варіанти тимчасового розміщення переселенців, повідомляє Politeka.

Сервіс об’єднує власників нерухомості з людьми, які терміново шукають дах над головою. Користувачі можуть напряму контактувати з господарями, уточнювати побутові умови та домовлятися про заселення без посередників.

Переважна частина пропозицій орієнтована на жінок, сім’ї з дітьми та літніх громадян. У більшості випадків власники забезпечують базову інфраструктуру для щоденного проживання.

Один із варіантів розміщення знаходиться у селі Козлівщина Котелевського району. Там доступний приватний будинок із газовим опаленням, водопостачанням, каналізаційною системою та інтернет-з’єднанням.

У разі перебоїв з електроенергією передбачено інверторне живлення. Окремо власники розглядають можливість спільного проживання з жінкою для взаємної допомоги у побуті.

У місті Заводське переселенцям пропонують окрему кімнату в приватному помешканні без оплати, з акцентом на підтримку матері з дитиною.

Також у Пирятині доступний трикімнатний будинок, де передбачене проживання родини за умови допомоги літній господарці у щоденних справах.

Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області розглядається як важливий соціальний ресурс для людей, які втратили власні домівки через війну та потребують тимчасового прихистку.

Актуальні оголошення постійно оновлюються, тому переселенцям рекомендують регулярно перевіряти нові пропозиції та оперативно зв’язуватися з власниками.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому з українців обіцяють більше грошей

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.