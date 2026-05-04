Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области в Кременчуге сопровождается обновлением расценок на услугу вывоза бытовых отходов, которые начали действовать с 1 мая 2026 года, сообщает Politeka.

Решение было принято 30 апреля во время заседания исполнительного комитета городского совета.

Обсуждение касалось корректировки стоимости сбора, транспортировки и последующего захоронения бытовых остатков, выполняемых местным коммунальным автотранспортным предприятием. Новые финансовые условия распространяются на все категории потребителей – домохозяйства, бюджетные учреждения и другие организации.

После пересмотра расчетов суммы для населения изменятся существенно. В многоквартирном жилищном фонде ежемесячный платеж составит 61,75 гривны с одного человека, тогда как раньше он равнялся 50,33. В частном секторе показатель вырастет с 64,08 до 78,60 гривны.

В среднем стоимость на сбор и транспортировку отходов увеличится более чем на 23% для всех групп потребителей. Параллельно тариф на услугу по утилизации повысится примерно на 22,5%.

Причины пересмотра объяснили представители городских властей во время заседания. Среди ключевых факторов названы удорожание горючего, рост затрат на ремонт техники и увеличение заработных выплат персонала предприятия. Дополнительно в финансовую модель внесли инвестиционную составляющую — приобретение новых машин для обновления системы обращения с отходами.

Именно эти экономические факторы стали основанием для очередного этапа корректировки, и процесс напрямую связан с более широким явлением — повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области, которое отражается на местном уровне из-за изменения стоимости ключевых сервисов.

