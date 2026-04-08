У Мукачеві готують підвищення тарифу на громадський транспорт до 20 гривень за поїздку — відповідний проєкт рішення винесли на обговорення.

Ініціатива передбачає встановлення нової вартості для міських автобусів на рівні 20 гривень за пасажира. У міській владі пояснюють: причиною стали зростання витрат перевізників, зокрема на пальне, обслуговування техніки та оплату праці водіїв.

Чиновники зазначають, що без перегляду ціни стабільна робота транспорту може ускладнитися. Перевізники наголошують на необхідності змін для підтримки регулярних маршрутів.

Наразі триває етап громадського обговорення. Жителі можуть подати пропозиції або зауваження щодо ініціативи.

Думки серед мешканців розділилися. Частина підтримує рішення, аргументуючи економічними умовами, інші говорять про додаткове навантаження на сімейний бюджет.

У разі затвердження документа, зміни можуть набути чинності найближчим часом.

Крім того, в Закарпатській області повідомляли про обмеження руху. Вони стосуються автомобільної дороги державного значення Т-07-10 Ужок – Нижні Ворота.

Міст розташований на км 35+730 між з’їздом до села Ялове та селом Підполоззя і потребує негайного ремонту настилу, що унеможливлює проїзд будь-яких автівок.

Ремонтні роботи організують у суворій відповідності до стандартів безпеки, щоб запобігти аварійним ситуаціям. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, для водіїв передбачено два об’їзні маршрути.

Нагадаємо Politeka писала, Обмеження руху транспорту на Закарпатті: де саме не можна проїхати

Також Politeka писала, Новий графік руху поїздів в Закарпатській області: "Укрзалізниця" додала зручний щоденний рейс