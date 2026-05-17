Прогноз погоди з 18 по 24 травня в Одесі вказує на те, що протягом усього тижня синоптична ситуація в місті буде визначатися високою вологістю та регулярною появою хмарності, повідомляє Politeka.

За даними метеорологів, 18 травня денна температура повітря сягне +19 градусів, проте відчуття тепла може зіпсувати дуже сильний дощ із грозою, який очікується в середині дня.

Наступного дня, 19 травня, сонце практично не з’являтиметься з-за хмар. Максимальна температура вдень становитиме +22 градуси.

Хоча більша частина доби пройде без істотних опадів, ближче до вечора мешканцям міста варто бути готовими до чергового дуже сильного дощу з грозою.

Середа, 20 травня, розпочнеться з приємного ясного ранку. А вже по обіді в місті знову запанує хмарність. У другій половині дня розпочнеться дощ, який дещо вщухне лише під вечір. Повітря прогріється до +24 градусів.

21 травня також не обіцяє сонячних прояснень, оскільки хмари щільно вкриватимуть небо протягом усіх двадцяти чотирьох годин. Денна спека сягне +24 градусів, але супроводжуватиметься дощем удень та ввечері.

За прогнозом погоди на тиждень в Одесі, 22 травня друга половина дня пройде під дрібним дощем, який триватиме до самої ночі. Температура вдень коливатиметься від +20 до +24 градусів.

23 та 24 травня пройдуть за схожим сценарієм. У вихідні дні мешканці та гості міста зможуть насолодитися сонячним світлом лише вранці, коли температура становитиме близько +20 градусів.

У обідній час хмари знову візьмуть гору над сонцем, роблячи атмосферу похмурою до самого вечора. Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 травня в Одесі попереджає, що в суботу та неділю після обіду варто очікувати на затяжний дрібний дощ.

Максимальні денні показники термометрів зупиняться на +24 градусах, а вночі буде не прохолодніше за +18 градусів.

