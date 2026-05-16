Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області стало предметом обговорення серед мешканців громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області набуло чинності в Гайсині з 1 травня після рішення виконавчого комітету міської ради, який оновив розрахунки для водопостачання та водовідведення, повідомляє Politeka.

У місті затверджено нову вартість послуг на рівні 126,78 грн за кубічний метр. Рішення ухвалили 16 квітня після перегляду економічних показників комунального підприємства та аналізу витрат на утримання системи.

У структурі платежу 54,42 грн припадає на подачу води, ще 72,36 грн — на відведення стоків. Порівняно з 2025 роком, коли тариф становив 79,26 грн, зростання перевищило 60%.

У міській владі пояснюють зміну зростанням витрат на електроенергію, ремонтні роботи та підтримку інфраструктури. За офіційними даними, собівартість водного господарства за останні періоди збільшилася більш ніж у 2,5 раза, що змусило переглянути фінансову модель.

Водночас для населення не застосовують повний економічно обґрунтований рівень. Різницю, яка щомісяця оцінюється приблизно у 1,3 млн грн, компенсують із місцевого бюджету, щоб уникнути ще різкішого зростання платіжок.

Частина жителів відзначає збільшення фінансового навантаження, особливо з огляду на якість води та періодичні перебої у постачанні.

27 квітня у Гайсині відбувся мітинг, під час якого містяни передали звернення до міського голови з вимогою перегляду ухваленого рішення та проведення додаткових розрахунків.

У підсумку ситуація поєднала економічні аргументи влади та соціальне невдоволення частини споживачів, сформувавши додаткову напругу навколо тарифної політики.

Подальша вартість послуг залежатиме від витрат підприємства, стану інфраструктури та рішень місцевого самоврядування у наступні періоди.

