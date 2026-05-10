Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачають додаткові виплати для окремих громадян за наявності визначених умов.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть перевищувати тисячу гривень на місяць для громадян віком від 80 років, однак така допомога призначається не всім, повідомляє Politeka.

Йдеться про щомісячну надбавку у розмірі 1038 гривень, яка передбачена для окремих категорій літніх людей. За даними Пенсійного фонду України, отримати її можуть лише ті люди, які відповідають чітким критеріям.

Насамперед це стосується громадян, які проживають самостійно та не мають працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати. При цьому не має значення, де саме перебувають такі родичі, в Україні чи за її межами.

Ще однією важливою умовою отримання доплати для пенсіонерів у Харківській області є потреба у постійному сторонньому догляді, яка має бути підтверджена медично.

Для цього людині необхідно звернутися до сімейного лікаря. Саме лікар оцінює стан здоров’я та, за потреби, направляє пацієнта на лікарсько-консультаційну комісію.

Вона ухвалює остаточне рішення та видає відповідну довідку, яка є підставою для призначення виплати.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області найчастіше призначаються людям із тяжкими хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю, які не можуть самостійно забезпечувати повсякденний догляд за собою.

Розмір надбавки напряму залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2595 гривень.

Відповідно сума виплати складає 40% від цієї величини, що дорівнює 1038 гривень щомісяця.

Щоб оформити виплату, після отримання медичного висновку необхідно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та пакетом документів.

