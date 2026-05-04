Подорожчання продуктів у Харкові фіксують за результатами моніторингу цін на базові товари у травні 2026 року, повідомляє Politeka.

Аналітика ринку показує зростання вартості одразу в кількох категоріях харчів — консервованій продукції, хлібі та м’ясних виробах. Динаміка змін відрізняється залежно від товарної групи, однак загальний тренд залишається висхідним.

У сегменті консервів ікра з кабачків (500 г) у травні коштує близько 66,00 грн. Порівняно із квітнем, коли середній показник становив 56,00 грн, зафіксовано суттєве підвищення на 15,00 грн. Наприкінці квітня ціна перейшла на новий рівень і надалі утримується без зниження.

Хліб житній Riga Бородинівський (300 г) демонструє помірні коливання. Поточна середня вартість становить 52,37 грн, тоді як у попередньому місяці вона була на рівні 50,76 грн. Загальне підвищення оцінюють у 2,50 грн, що відображає стабільний, але повільний ріст у сегменті хлібобулочних виробів.

У м’ясній категорії ковбаса варена «Алан лікарська» (1 кг) у середньому коштує 478,36 грн. У квітні показник був нижчим — 484,36 грн, однак протягом місяця ціни коливалися, а підсумкове відхилення склало +11,55 грн у динаміці окремих періодів. Різниця між торговими мережами залишається значною, що додатково впливає на середній рівень.

Подорожчання продуктів у Харкові пояснюється загальними ринковими факторами, серед яких зміни логістичних витрат, коливання закупівельних цін і попит у роздрібних мережах.

Експерти ринку відзначають, що тенденція може зберігатися і надалі, оскільки ціноутворення залишається чутливим до вартості сировини та витрат виробників.

