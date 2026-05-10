Доплаты пенсионерам в Харьковской области предусматривают дополнительные выплаты для отдельных граждан при наличии определенных условий.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области могут превышать тысячу гривен в месяц для граждан от 80 лет, однако такая помощь назначается не всем, сообщает Politeka.

Речь идет о ежемесячной надбавке в размере 1038 гривен, предусмотренной для отдельных категорий пожилых людей. По данным Пенсионного фонда Украины, получить ее могут только те люди, которые отвечают четким критериям.

Прежде всего, это касается граждан, проживающих самостоятельно и не имеющих трудоспособных родственников, обязанных их содержать. При этом не важно, где именно находятся такие родственники, в Украине или за ее пределами.

Еще одним важным условием получения доплаты для пенсионеров в Харьковской области есть потребность в постоянном постороннем уходе, которая должна быть подтверждена медицински.

Для этого человеку необходимо обратиться к семейному врачу. Именно врач оценивает состояние здоровья и при необходимости направляет пациента на врачебно-консультационную комиссию.

Она принимает окончательное решение и выдает соответствующую справку, являющуюся основанием для назначения выплаты.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области чаще всего назначаются людям с тяжелыми хроническими заболеваниями, ограниченной подвижностью или инвалидностью, которые не могут самостоятельно обеспечивать повседневный уход за собой.

Размер надбавки напрямую зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 грн.

Соответственно сумма выплаты составляет 40% от этой величины, что равняется 1038 гривен ежемесячно.

Чтобы оформить выплату, после получения медицинского заключения необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом документов.

