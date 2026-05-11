Безкоштовне житло для ВПО в Харкові пропонують як у самому місті, так і в передміських населених пунктах, із різними форматами розміщення та умовами проживання, повідомляє Politeka.

Частина варіантів передбачає не лише надання кімнати чи окремого приміщення, а й елементи взаємної побутової підтримки між мешканцями та власниками житла.

Наразі доступно кілька актуальних пропозицій для людей, які шукають тимчасовий прихисток у регіоні.

На Салтівському шосе у Харкові пропонують кімнату в двокімнатній квартирі для жінки. Власники зазначають, що бажаною є допомога літній жінці, яка проживає окремо та не потребує постійного догляду. Усі деталі домовленостей обговорюються безпосередньо під час контакту.

У цьому ж районі доступний варіант ліжко-місця у квартирі разом із господаркою. Від потенційної мешканки очікується мінімальна участь у побутових справах. Поруч розташована базова інфраструктура — магазини та зупинки громадського транспорту, що полегшує пересування містом.

У селищі Бабаї Харківського району також пропонують будинок із двома житловими кімнатами. Оселя підключена до газо- та водопостачання, однак не обладнана ванною та внутрішнім санвузлом. На подвір’ї є господарські споруди та земельна ділянка. Відстань до Харкова становить близько 12 км.

Фахівці підкреслюють, що безкоштовне житло для ВПО в Харкові здебільшого формується завдяки приватним ініціативам місцевих жителів, що дозволяє оперативно забезпечувати тимчасове розміщення для переселенців.

Перед заселенням рекомендують уважно уточнювати всі побутові умови, обов’язки та домовленості, щоб уникнути непорозумінь у подальшому проживанні.

У профільних службах також наголошують на важливості перевірки актуальності оголошень, оскільки кількість доступних варіантів може швидко змінюватися залежно від ситуації.

