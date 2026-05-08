Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області фіксується у різних сегментах ринку, повідомляє Politeka.

Як інформує Мінфін, це стосується продуктів від яловичини до курятини та ковбасних виробів, свідчать дані роздрібних мереж станом на травень 2026 року.

Яловичина (гуляш) наразі коштує в середньому 430,96 грн за кілограм. У магазинах спостерігається суттєва різниця: Metro пропонує 323,89 грн, Megamarket — 490,00 грн, Novus — 479,00 грн. Порівняно з квітнем середній рівень зріс із 422,25 грн до поточного значення, що дає приріст понад 26 грн.

Курятина «Наша Ряба» у форматі філе в середньому коштує 278,13 грн за кілограм. У роздрібі ціни коливаються від 249,00 грн у Metro до 326,50 грн у Megamarket. У квітні середній показник становив 267,69 грн, тобто за місяць зафіксовано зростання приблизно на 11 грн.

Сегмент ковбасних виробів демонструє найбільш різке підвищення. Сирокопчена ковбаса «Алан Брауншвейська» зараз коштує 391,14 грн за 375 г. У квітні середня ціна була 345,52 грн, що означає приріст понад 116 грн у перерахунку на динаміку періоду.

Аналітичні дані свідчать, що подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області відбувається нерівномірно: найбільше зростання зафіксовано у ковбасній групі, тоді як яловичина та курятина демонструють більш поступову зміну вартості.

Денна динаміка цін показує хвилеподібні коливання протягом квітня, після чого частина позицій закріпилася на новому рівні. Це формує поточну структуру вартості м’ясної продукції в регіоні.

Фахівці ринку зазначають, що подальший рух цін залежатиме від витрат на виробництво, логістики постачання та загальної ситуації на внутрішньому продовольчому ринку.

