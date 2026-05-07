Доплати для пенсіонерів у Полтавській області нараховуються автоматично в межах державної програми вікової підтримки, яка охоплює людей старшого віку та працює без заяв і додаткових звернень, повідомляє Politeka.net.

Щомісячне підвищення додається до основного забезпечення та спрямоване на посилення соціального захисту літніх громадян. Кошти надходять разом із регулярними нарахуваннями, без потреби відвідувати установи чи подавати документи.

Адміністрування процесу здійснює Пенсійний фонд України. Уся інформація обробляється через державні реєстри, що дозволяє формувати виплати автоматично та без участі отримувачів.

Розмір фінансового підсилення залежить від вікової групи. Особи віком 70–74 роки отримують 300 гривень щомісяця. Для категорії 75–79 років передбачено 456 гривень. Громадяни, яким виповнилося 80 років і більше, мають 570 гривень.

Перехід між віковими межами відбувається у день народження. З цього моменту система самостійно змінює суму підтримки. Якщо право виникає з першого числа місяця, кошти нараховуються за повний період, у випадку пізнішої дати розрахунок здійснюється пропорційно фактичним дням.

Важливим критерієм залишається загальний рівень доходу від пенсійного забезпечення. Якщо він перевищує 10 340,35 гривні, додаткові нарахування не призначаються незалежно від вікової категорії.

Окремо зазначається, що при переході між групами попередній розмір не додається до нового. Замість цього встановлюється актуальна сума відповідно до чинних правил.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області є частиною державної системи соціальної підтримки, яка забезпечує стабільніші умови життя для людей похилого віку та часткову компенсацію щоденних витрат у межах чинних програм.

