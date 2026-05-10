У Новоукраїнці затверджено поетапне оновлення вартості міських перевезень, і подорожчання проїзду в Кіровоградській області стало частиною рішення виконавчого комітету громади, повідомляє Politeka.

Перегляд тарифів ухвалили після обговорень у міській раді, а також аналізу пропозицій перевізників і результатів консультацій із жителями. Зміни вводяться поступово протягом травня–червня.

Перший етап стартує 11 травня — вартість поїздки становитиме 30 гривень. Друга корекція запланована на 1 червня, коли тариф підніметься до 35 гривень. До цього часу діяв рівень 25 гривень.

Спочатку перевізник пропонував підвищення до 40 гривень, аргументуючи це зростанням витрат на пальне та утримання транспорту. Після консультацій із громадою розглядали кілька альтернативних варіантів.

Під час опитування мешканці переважно виступали за збереження чинної вартості, однак також обговорювали сценарії коригування в межах 30–40 гривень. У підсумку обрали компроміс із поступовим переходом до нового рівня.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Кіровоградській області в Новоукраїнці розглядають як спосіб збалансувати витрати перевізників і можливості пасажирів без різкого фінансового навантаження.

Міська влада підтвердила збереження безкоштовного проїзду для учасників бойових дій та родин загиблих захисників. Фінансування програми здійснюється з місцевого бюджету, щорічно на неї спрямовують понад 250 тисяч гривень.

Окремо зазначено, що тарифна політика може бути переглянута повторно у разі зміни вартості пального або економічної ситуації в громаді.

