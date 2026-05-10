На этом фоне подорожание проезда в Кировоградской области рассматривается как способ сбалансировать расходы перевозчиков.

В Новоукраинке утверждено поэтапное обновление стоимости городских перевозок и подорожание проезда в Кировоградской области стало частью решения исполнительного комитета общины, сообщает Politeka.

Пересмотр тарифов был принят после обсуждений в городском совете, а также анализа предложений перевозчиков и результатов консультаций с жителями. Изменения вводятся постепенно в течение мая-июня.

Первый этап стартует 11 мая – стоимость поездки составит 30 гривен. Вторая коррекция намечена на 1 июня, когда тариф поднимется до 35 гривен. До этого времени действовал уровень 25 гривен.

Сначала перевозчик предлагал повышение до 40 гривен, аргументируя это ростом расходов на горючее и содержание транспорта. После консультаций с обществом рассматривалось несколько альтернативных вариантов.

Во время опроса жители преимущественно выступали за сохранение действующей стоимости, однако обсуждали сценарии корректировки в пределах 30-40 гривен. В итоге избрали компромисс с постепенным переходом к новому уровню.

На этом фоне подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке рассматривается как способ сбалансировать расходы перевозчиков и возможности пассажиров без резкой финансовой нагрузки.

Городские власти подтвердили сохранение бесплатного проезда для участников боевых действий и семей погибших защитников. Финансирование программы осуществляется из местного бюджета, ежегодно на нее направляется более 250 тысяч гривен.

Отдельно указано, что тарифная политика может быть пересмотрена повторно при изменении стоимости горючего или экономической ситуации в обществе.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кировоградской области: почему ситуация сложная и чего ждать украинцам.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области: список организаций, оказывающих поддержку.