Наразі відкрито прийом заявок на участь у проєкті грошової допомоги для ВПО, який охоплює Дніпропетровську область.

Продовжує діяти програма грошової допомоги для ВПО в Дніпропетровській області на оренду житла, яку реалізує Агентство ООН у справах біженці, пише Politeka.net.

Наразі відкрито прийом заявок на участь у проєкті, який охоплює Дніпропетровську область. Програма спрямована на підтримку громадян, які через війну втратили можливість самостійно забезпечувати житлові потреби та потребують тимчасової допомоги з оплатою оренди.

Подати заявку на грошову допомогу можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які залишили місце постійного проживання після 24 лютого 2022 року, евакуйовані громадяни, що перемістилися протягом останніх шести місяців, а також українці, які повернулися з-за кордону менш ніж рік тому після вимушеного виїзду через повномасштабну війну та не мають власного житла.

Водночас для участі у програмі необхідно відповідати низці додаткових вимог. Зокрема, претенденти повинні проживати у місцях тимчасового перебування або в орендованому житлі, де існує загроза виселення через продаж помешкання, підвищення вартості оренди чи інші обставини.

Також розглядатимуться заявки від осіб, які проживають у житлі з неналежними умовами, зокрема в аварійних будинках або перенаселених приміщеннях.

Однією з обов’язкових умов є відсутність попередньо отриманої допомоги на оренду житла в межах цієї програми. Крім того, заявник повинен мати реалістичний план покращення свого фінансового становища, що дозволить у майбутньому самостійно оплачувати житло після завершення терміну підтримки.

Учасникам програми передбачена компенсація витрат на оренду житла строком до шести місяців. Окрім фінансової допомоги, вони можуть скористатися додатковими послугами, серед яких юридичні консультації, підтримка у працевлаштуванні та кар’єрне консультування. Подати заявку можна після заповнення спеціальної анкети за цим посиланням.

Джерело: Благодійний фонд "Право на захист"

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