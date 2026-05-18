Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко розповів, які об’єкти були вражені під час удару по московській області, і пояснив, що ця масштабна атака взагалі означає для росії.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Це найбільший удар за час війни. Сили оборони відпрацювали на надзвичайно високому рівні. Було доручення президента України, що необхідно бити. І це правильно. Я постійно кажу про те, що потрібно переносити війну на територію ворога на тлі того, що ситуація зараз на полі бою не зазнає істотних змін, прориви на полі бою з обох боків здаються складними. Треба бити по території росії і масштабувати ці удари», – стверджує Олександр Мусієнко.

Вражено, розповідає він, завод "Ангстрем", який займається виробництвом електроніки, напівпровідників, і це чи не єдиний завод такого рівня на території рф, який працює на виробництво дронів і російських ракет. До того ж, додає експерт, ми бачимо, що ситуація з ППО складна, систем більше не стає, тому потрібно вражати місця виробництва дронів і російських ракет, по об’єктах ВПК, які до цього долучені.

Також, продовжує він, вражено нафтоперекачувальні станції "Солнечногорская" і "Володарская". А це означає, пояснює експерт, що у москві найближчим часом може виникнути найближчим часом дефіцит бензину, окрім того, це проблеми і для хімічної промисловості.

«москвичі, готуйтеся. Сили оборони прорвали ешелоновану ППО довкола москви. Як слушно зазначив Зеленський, війна повертається у рідну гавань, тобто до росії. До речі, можна дати оцінку окремим комплексам ППО, тому що деякі ракети або падали в землю, або влучали у житлові будинки. Це свідчить, що навіть довкола москви не все гаразд із ППО. Це свідчить про те, що комплекси застарілі і не дають належного результату фактично, вони не відпрацьовують. У росії виникає дефіцит якісних і надійних систем ППО, вони не можуть нормально прикрити навіть москву. Довоювалися», – підсумовує Олександр Мусієнко.

Як повідомляла Politeka, Доній оцінив масштаби еміграції: «У майбутнього українства ірландські перспективи».

Також Politeka писала про те, що Бортник розповів, чим закінчиться середньовічна облога Куби.