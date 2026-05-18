Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону.

Графіки відключення світла у Харківській області на 19 травня будуть введені через планові та профілактичні роботи. Вони проводяться для підвищення надійності електропостачання, оновлення обладнання та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Жителів селища Малинівка попередили про тимчасові обмеження в електропостачанні, які заплановані на 19 травня 2026 року. Як повідомляють енергетики, відключення електроенергії пов’язане з проведенням планових ремонтних та профілактичних робіт на мережах. Згідно з оприлюдненою інформацією, графіки відключення світла діятимуть упродовж дня — з 08:00 до 17:00.

З 9 до 17 години не буде електрики у місті Люботин. Знеструмлять десятки адрес. Зокрема світло зникне за наступними адресами:

Дмитрівська — 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 4А, 5, 50Б, 6, 7, 8, 9, 9А

Княжа — 10, 100, 101, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119А, 120, 121, 122, 123, 124/2, 125, 127, 128, 129, 13, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136/1, 137, 139, 13А, 14, 15, 16/2, 17/1, 17А, 18/1, 2, 20, 21, 22, 23/8, 24, 25, 25/7, 27А, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 49А, 5/1, 50, 51, 51А, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6/2, 60, 61, 62, 63, 64, 65/31, 66, 68, 69, 7/2, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 8/1, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 9, 90/1, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98/1, 99

Коцюбинського — 27, 33, 37, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66/78, 67/68, 70, 72, 74

Садова — 1, 12, 14, 16, 17, 18, 18В, 19, 2, 20, 20А, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 32А, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 5, 6, 7, 8

Білогірська — 2А

Бєляєвська — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Державна — 130, КЗАВ

Крута — 1/7, 1/8, 2, 4/15, 5/11, 6А, 9

Курортна — 3 (кв.1-5), 5 (кв.1-4), 7, 7 (кв.1, 7, 12, 13), 9 (кв.1, 2, 4), 11 (кв.1-6), 12 (кв.1-3), 13 (кв.1, 3-7), 15 (кв.1-7), 17 (кв.1, 2, 4)

Миколи Лисенка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14, 20, 22, 24, 26

Нове Життя — 1, 10/30, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 19/1, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 6

Огородна — 3, 5, 6/1, 7, 7/А, 8, 9, 11, 13, 15

Полтавський Шлях — 59

Рєпіна — 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 24

Ромашкова — 17

Хижного — 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/22, 12, 13/19, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25/21

Жасміновий в-д — 1, 2, 3, 4

Княжий в-д — 3, 5, 7

Колодежный в-д — 3А

Пролісковий в-д — 1, 2, 3, 4, 5

Ромашковий в-д — 2

м-н Княжий — 1, 2, 3, 4, 5, 7/47, 9/58, 10, 11, 12, 13, 14, 15/10, 16, 17/11, 18, 20

Бєляєвський пров. — 2, 3, 4, 5, 6/2, 7, 8, 9/2, 10, 11

Житній пров. — 1/1, 3, 5, 6А, 7, 8/17, 9

Княжий пров. — 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 15А, 16, 17/4, 18, 19/15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29/10, 30, 31/5, 33, 35

Колодяжний пров. — 2/19, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Коцюбинського пров. — 4, 5, 6, 7, 10

Крутий пров. — 5

Миколи Лисенка пров. — 2, 4, 6, 8, 10, 12

Огородний пров. — 2/4, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13/А, 15, 15/А, 17

Спортивний пров. — 3

сад.тов. Центр — 175/176

