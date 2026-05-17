Енергетики оголосили спеціальні графіки відключення світла в Дніпропетровській області на понеділок, 18 травня 2026 року.

Фахівці ПрАТ "ПЕЕМ"ЦЕК" попереджають, що в деяких населених пунктах Дніпропетровської області в понеділок, 18 травня 2026 року, діятимуть спеціальні графіки відключення світла, пише Politeka.

За даними енергетиків, зокрема графіки відключення світла в Дніпропетровській області 18 травня торкнуться міста Кривий Ріг. Там знеструмлення відбуватимуться з 7:30 до 18:00 для будинків за такими адресами:

вул. Будівельна, 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10;

Веселкова, 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41;

Гірників;

Енергетична, 1-6, 8, 11, 12, 23;

Новорічна, 1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22;

Переможців, 1-9, 11, 59;

Ялинкова, 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16;

СТ "Дружба", 345.

У місті Дніпро графіки відключення світла 18 травня застосовуватимуть із 8:00 до 18:00 для деяких будинків по вулицях Арабатська, Криворізька, Переможців,Фабрично-заводська, тупику Криворізький, проспекту Богдана Хмельницького, повідомляє Politeka.

Крім того, планові знеструмлення в понеділок також зачеплять такі населені пункти:

Вільногірськ (вул. Центральна, 65, 67, 67А, 69А, 71А, 73; бульвар Миру, 9А) – з 8:00 до 17:30;

Жовті Води (Тиха, 31; Зелена, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 , 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56) – з 7:30 до 19:00;

Червона Колона (Заводська, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57; Набережна, 1-9, 11-23, 25-33, 36, 39, 43-50) – з 7:30 до 18:00.

