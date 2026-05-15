Безкоштовне житло для ВПО в Харкові здебільшого формується саме через приватні пропозиції.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові залишається доступним завдяки приватним ініціативам мешканців міста та волонтерських сервісів, які допомагають переселенцям знайти тимчасове розміщення у різних районах, повідомляє Politeka.net.

Сьогодні пропонуються кілька форматів поселення. Це окремі кімнати, спільні квартири або приватні будинки. Умови проживання визначаються власниками індивідуально, під час безпосереднього контакту з потенційними мешканцями.

У районі Салтівського шосе доступна кімната в двокімнатній квартирі, розрахована для жінки. Власники житла зазначають, що можуть розраховувати на часткову допомогу у побуті з боку літньої мешканки, яка вже проживає в оселі.

Неподалік також є варіант спільного проживання в квартирі з мінімальним залученням до домашніх справ. Локація має зручне транспортне сполучення, поруч магазини та базова інфраструктура, що спрощує щоденний побут.

У селищі Бабаї Харківського району пропонують приватний будинок із двома кімнатами. Помешкання підключене до основних комунікацій, однак санвузол розташований на подвір’ї. Відстань до міста Харків становить близько 12 кілометрів, що дозволяє зручно діставатися до міської інфраструктури.

Перед заселенням переселенцям радять уважно перевіряти умови, обговорювати побутові обов’язки та актуальність оголошень, оскільки доступність варіантів може змінюватися досить швидко.

Також рекомендується мати кілька альтернативних контактів для пошуку житла, щоб у разі відмови або відсутності місць оперативно знайти інше рішення для проживання.

