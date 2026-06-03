Прогноз погоди на тиждень з 4 по 10 червня в Одеській області свідчить про зміну погодних умов протягом найближчих днів.

Прогноз погоди з 4 по 10 червня в Одеській області показує, що перші дні тижня будуть більш комфортними та переважно сухими, однак ближче до вихідних в регіоні очікуються опади та щільна хмарність, повідомляє Politeka.

4 червня температура повітря вночі триматиметься на рівні +15°, а вдень підніметься до +21°. Ранок буде хмарним, проте вже вдень та ввечері небо проясниться.

Прогноз погоди на тиждень з 4 по 10 червня в Одеській області надали на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру.

5 червня температура вдень досягне +24°, а нічні показники складуть близько +16°. Впродовж більшої частини дня утримається ясне небо. Лише ближче до вечора на небі можуть з’явитися хмари.

6 червня ситуація зміниться. Синоптики попереджають про суцільну хмарність протягом усього дня. Температура повітря вдень сягне +25°, а вночі буде близько +17°. Саме цього дня можливий сильний дощ із грозою у денні години.

Прогноз на тиждень з 4 по 10 червня в Одеській області також свідчить, що 7 та 8 червня похмура погода затримається над регіоном.

Температура коливатиметься від +18° вночі до +23° вдень. Дощ розпочнеться ще зранку та триватиме майже до вечора. Також можлива сильна гроза.

9 червня вранці можливі короткі прояснення, однак вони будуть нетривалими. Нічний дощ завершиться до ранку, але вже у другій половині дня опади повернуться. Температура вдень складе близько +24°.

10 червня опадів синоптики не прогнозують. Лише ввечері на небі можуть з’явитися хмари, але загалом день обіцяє бути сухим та теплим.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 2,5-річну дитину винесли з-під завалів: дивовижна історія порятунку в Одесі

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області: подробиці зміни вартості.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Одеській області: як можна отримати щомісяну надбавку