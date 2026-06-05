Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з оновленими графіками відключення світла у Черкаській області на 6 червня.

Графіки планових відключень світла у Черкаській області продовжать діяти 6 червня та охоплять низку населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.

Енергетичні служби зазначають, що тимчасові обмеження запроваджуються на окремих адресах у межах планових робіт. Мешканцям рекомендують завчасно ознайомитися з оновленими графіками відключення світла у Черкаській області на 6 червня, підготувати необхідні пристрої до можливих перебоїв з електропостачанням та враховувати періоди відключень під час планування щоденних справ.

За даними «Черкасиобленерго», 6 червня з 08:00 до 17:00 години знеструмлення заплановані одразу в кількох населених пунктах. Зокрема, у населеному пункті Руська Поляна відключення торкнуться вулиць:

Вишнева — 1, 1/1, 1/2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/2, 9а, 10, 11, 11/1, 12, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 33а

Бузкова — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Яблунева — 55, 57, 59, 61, 63, 63а, 65, 67, 69, 94, 96, 100, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124

Незалежності — 159

Барвінкова — 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41а, 42, 44, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65

Шраменка — 22, 24, 26, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49

Окремо зазначається, що у селі Леськи електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00 години. Тут обмеження стосуватимуться окремих адрес:

Медова — 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 81

Т. Шевченка — 42, 46, 48, 49, 51, 51а, 53, 61, 63, 65, 71, 73, 73а, 75

Квіткова — 54, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79

Виноградна — 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду у Черкасах: які зміни готують для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Обмеження руху транспорту в Черкасах: де саме і на який термін перекриють дороги.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області: які нові розцінки вже оголосили.