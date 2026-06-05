Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 6 червня будуть діяти за десятками адрес.

Українців попередили про планові графіки відключення світла, які діятимуть у Кіровоградській області 6 червня, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 6 червня будуть діяти за десятками адрес. Тимчасові обмеження електропостачання пов’язані з проведенням технічних, профілактичних та ремонтних робіт на об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики зазначають, що планове обслуговування мереж є необхідною умовою для підтримання стабільної роботи електросистеми.

За інформацією пресслужби «Кіровоградобленерго», у селі Іванівка заплановано тривале відключення електроенергії з 09:30 до 17:00. Обмеження стосуватимуться окремих будинків на вулицях:

Клинова — 3-4

Центральна — 2, 5, 9

Шевченка — 11, 1

Пасічна — 2, 8, 10-11, 15, 10

Прохідна — 15, 17

Могилівська — 2

Підйомна — 4, 7-8, 10, 14, 24А

Вишнева — 1-4, 2-4, 9-10, 13-15, 20, 23

Набережна — 1, 3, 5

Степова — 12А, 13-14, 20, 28, 36

Набережний пров. — 1, 4, 6

Зарічна — 4-5, 7, 10-12, 15-16, 18-20

Також 6 червня з 09:30 до 17:00 години ремонтні роботи проводитимуться у селі Поселянівка. У зв’язку з цим електроенергія буде відсутня на низці вулиць населеного пункту:

Молодіжна — 3, 5, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 23-31, 33-35, 37, 44, 48, 50, 56, 62, 64, 78, 86, 88, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148

Набережний пров. — 1-2, 3а, 4, 6, 8-9, 11

Степовий пров. — 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22

Центральна — 7, 11, 19, 21, 27-28, 30, 35, 38-41, 46-47, 49-50, 53, 57-59, 61, 64, 67, 69, 74, 75а, 76-80, 84-87, 89-91, 93, 96, 99-102, 104-105, 107, 109

Крім того, додаткові графіки відключення світла запровадять у селі Стара Осота. Там знеструмлення також триватимуть з 09:30 до 17:00 години. Роботи охоплять окремі будинки на вулицях:

Вишнева — 1-2, 6, 8-9, 11-13, 16, 23-25, 30, 35

Дмитра Жукова пров. — 24, 26, 30, 32, 34, 36, 51, 53, 61, 63

Шевченка — 1-2, 4-6, 9-17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45-46, 48, 50, 52, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89, 91, 95.

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