Новий графік руху поїздів у Вінницькій області запроваджено через тимчасові перебої з електропостачанням, що вплинули на частину приміських маршрутів між Вінниччиною та Хмельниччиною, передає Politeka.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Зміни стосуються кількох рейсів: поїзд №6346 тепер прямує за схемою Хмельницький – Жмеринка замість попереднього напрямку Гречани – Жмеринка. У зворотному напрямку №6345 виконує рейс Жмеринка – Хмельницький замість Жмеринка – Гречани. При цьому розклад відправлень і прибуттів не коригували.

У межах запровадженого нового графіка руху поїздів у Вінницькій області окремі рейси можуть мати незначні затримки. Зокрема, поїзд №6346 вирушив із Хмельницького із запізненням приблизно на одну годину.

Залізничники зазначають, що ситуація залишається контрольованою, а рух поступово стабілізується відповідно до технічних можливостей енергосистеми.

Крім того, у Вінницькій області раніше вже повідомляли про новий графік руху поїздів.

Тимчасові зміни торкнуться кількох приміських маршрутів, що проходять через станцію Козятин.

Пасажирам радять заздалегідь перевіряти оновлений розклад, оскільки коригування стосуються часу відправлення та прибуття окремих пасажирських складів.

Причиною змін є проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колій. У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Вінницькій області буде діяти тимчасово.

Варто зауважити, що після завершення робіт, курсування важливих експресів поступово повернеться до звичного режиму.

