Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть поєднуватися з іншими надбавками.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залишаються важливою темою для багатьох жителів регіону, оскільки за понаднормовий страховий стаж частина громадян може отримувати щомісячну надбавку понад 500 гривень, повідомляє Politeka.

У Пенсійному фонді пояснюють: додаткові нарахування залежать від кількості відпрацьованих років понад встановлений мінімум. Якщо людина має більший стаж, ніж потрібно для виходу на заслужений відпочинок, кожен такий рік враховується окремо під час формування суми виплат.

У 2026-му для оформлення пенсії у 60 років необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу у 63 роки достатньо 23 років, а у 65 — 15. Перевищення цих показників дає право на додаткові кошти.

Для громадян, яким пенсію призначили до жовтня 2011 року, діють інші правила. Чоловікам зараховують понаднормовий стаж після 25 років роботи, жінкам — після 20. Для пізніших призначень межа становить 35 і 30 років відповідно.

Формула розрахунку передбачає доплату у розмірі 1% за кожен додатковий рік, однак сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Наразі максимальний показник за один рік становить 25,95 гривні.

Таким чином, люди з понаднормовим стажем близько 20 років можуть отримувати щомісячне збільшення більш ніж на пів тисячі гривень. Для працюючих пенсіонерів остаточний перерахунок зазвичай проводять уже після завершення трудової діяльності.

У профільному відомстві також зазначають, що Доплати для пенсіонерів у Харківській області можуть поєднуватися з іншими надбавками, зокрема віковими або соціальними виплатами. Саме це впливає на загальний обсяг щомісячного забезпечення.

Фахівці додають: механізм нарахувань надалі можуть коригувати з урахуванням демографічної ситуації та навантаження на державну пенсійну систему.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харківській області: як знайти свою домівку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: озвучені умови отримання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харкові: які товари помітно виросли в ціні.