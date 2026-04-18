У Барській громаді оголосили про підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються збору, обробки та захоронення побутових відходів і охоплюють домогосподарства, установи та бізнес.

Нові ставки оприлюднило комунальне підприємство «Бар-Благоустрій». Середній платіж для мешканця наразі становить близько 22 гривень на місяць, після внесення змін очікується приблизно 29 гривень.

Причини підвищення пояснюють економічними чинниками останніх років: зростанням цін на пальне, електроенергію, запчастини та оплату праці персоналу. Попередні тарифи, затверджені у 2021 році, вже не відображали реальні витрати підприємства.

За новим проєктом розрахункові ставки складатимуть:

Управління змішаними відходами — 216,10 грн/куб. м

Великогабаритні — 284,32 грн/куб. м

Ремонтні — 327,73 грн/куб. м

Захоронення — 53,71 грн/куб. м

Фахівці пояснюють, що тарифи обчислюються за кубометр і слугують для розрахунку норм утворення сміття. Реальна сума у квитанції зазвичай буде меншою. Для підприємств та організацій встановлені окремі ціни. У 2025 році плата для юридичних осіб з ПДВ зросла з 26,78 до 40,80 грн.

Мешканцям радять ознайомитися з новими розрахунками та врахувати їх при плануванні сімейного бюджету. Остаточне підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області набуде чинності після завершення процедури громадського обговорення та затвердження міською владою.

Для зручності користувачів «Бар-Благоустрій» рекомендує завчасно готувати щомісячні платежі та контролювати нарахування, щоб уникнути непередбачених витрат.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: що саме змінилося для пасажирів.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: з чим пов'язують ускладнення ситуації.