Подорожчання продуктів в Харківській області фіксується за низкою базових товарів щоденного попиту, де аналітика продажів у травні 2026 року показує помітне зростання вартості у кількох категоріях, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Серед риби найбільше змінилася позиція живого коропа. У Megamarket зафіксовано 265,00 грн за кілограм, тоді як середній рівень у квітні становив 249,23 грн. Порівняно з початком минулого місяця показник піднявся на 19,50 грн. У щоденній динаміці ціна з 245,50 грн поступово перейшла до 265,00 грн наприкінці періоду, закріпившись на новому рівні.

У м’ясному сегменті помітне ще суттєвіше коригування. Ковбаса сирокопчена «Алан Брауншвейська» у Metro нині коштує 391,14 грн за 375 г, тоді як середній квітневий показник становив 345,52 грн. Різниця сягає 42,14 грн. Динаміка протягом місяця демонструвала поступове підвищення — від 349,00 грн до фінальної позначки 391,14 грн без подальших коливань у другій половині періоду.

Бакалійний сегмент також демонструє зростання. Гречка 1 кг у середньому досягла 81,80 грн. У мережах Metro, Novus та Megamarket зафіксовані різні значення: від 73,89 грн до 96,50 грн залежно від точки продажу. Порівняно з квітнем, коли середній рівень становив 69,21 грн, збільшення склало 15,83 грн. У середині періоду показник піднімався до 75,13 грн і далі перейшов у вищий коридор.

У підсумку саме Подорожчання продуктів в Харківській області відображається одночасно в кількох сегментах — рибному, м’ясному та зерновому, формуючи загальну тенденцію поступового підняття роздрібних показників на регіональному ринку.

