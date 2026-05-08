Новий графік руху поїздів у Вінницькій області передбачає, що зміни торкнуться кількох приміських маршрутів, що проходять через станцію Козятин, повідомляє Politeka.
Новий графік руху поїздів у Вінницькій області оприлюднила "Укрзалізниця" у своєму Telegram-каналі.
Пасажирам радять заздалегідь перевіряти оновлений розклад, оскільки коригування стосуються часу відправлення та прибуття окремих пасажирських складів.
Причиною змін є проведення ремонтних робіт на окремих ділянках колій. У компанії зазначають, що новий графік руху поїздів у Вінницькій області буде діяти тимчасово.
Після завершення робіт, курсування важливих експресів поступово повернеться до звичного режиму. З 5 до 8 травня №6212 Козятин-1 - Фастів-1 курсував за оновленим розкладом.
Відправлення зі станції Козятин-1 відбувалося о 17:31, а прибуття до Фастова-1 - о 19:47. Раніше цей рейс вирушав о 17:08 і прибував о 19:30, тобто час у дорозі та розклад відправлення були іншими.
З 11 до 13 травня також зміниться курсування №6253 Козятин-1 - Шепетівка. Відправлення заплановане на 10:28, а прибуття на кінцеву станцію - о 13:43.
До оновлення розкладу рейс вирушав о 10:20 та прибував о 13:28, тому зміни хоч і незначні, але впливають на пересадки і планування подорожей.
У ці ж дні буде змінено і розклад №6260 Бердичів - Козятин-1. Він вирушатиме о 19:11 та прибуватиме о 19:46. Раніше відправлення відбувалося о 19:00, а прибуття - о 19:35.
