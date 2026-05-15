Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області може нараховуватися у значно меншому обсязі через застарілі дані про трудовий стаж та заробіток, повідомляє Politeka.

Фахівці зазначають, що корінь проблеми лежить у базах Пенсійного фонду, де досі зберігаються неповні або неточні відомості, внесені ще у 1990-х роках.

У той період облік часто вівся з порушеннями, що тепер безпосередньо впливає на суми, які люди отримують на свої рахунки.

Велика кількість пенсіонерів навіть не підозрює, що їхня законна грошова допомога у Чернігівській області занижена через технічні пропуски в електронних системах.

Ситуація ускладнюється тим, що значна частина робочих періодів у дев'яностих роках фіксувалася виключно на паперових носіях.

Електронних реєстрів тоді просто не існувало, а процес перенесення інформації в цифрові архіви відбувався з великими труднощами.

Багато документів були просто втрачені під час численних реорганізацій установ. Окрім того, чимало підприємств, які працювали у той складний час, на сьогодні вже ліквідовані.

Це створює ситуацію, коли окремі роки стажу просто випадають із загального розрахунку, а офіційні доходи залишаються непідтвердженими.

Коли в системі відсутні підтверджені дані за певні роки, грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області автоматично зменшується.

У Пенсійному фонді радять кожному обов'язково перевірити персональну інформацію через особистий кабінет на офіційному порталі електронних послуг.

Там можна побачити, які саме роки враховані у страховий стаж, а які потребують додаткового документального підтвердження.

