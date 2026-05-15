Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області фіксується одразу в кількох ключових категоріях, передає Politeka.

Як інформує сайт Мінфін, стосується це товарів: від яловичини до курятини та сирокопченої ковбаси, де за останній місяць відбулося помітне зростання вартості.

У сегменті яловичини (гуляш) середня ціна піднялася до 430,96 грн за кілограм проти 422,25 грн у попередньому періоді. У різних торгових мережах вартість коливається від 323,89 до 490 грн, що вказує на суттєву різницю між закупівельними умовами та націнками. За місяць приріст склав 6,67 грн, при цьому ринок утримується на стабільно високому рівні без різких просідань.

Курятина «Наша Ряба» філе демонструє більш динамічні коливання. Середній показник зріс до 281,50 грн проти 267,69 грн раніше. У роздробі зафіксовано діапазон від 249 до 326,50 грн, що свідчить про вплив акційних пропозицій і різних логістичних умов постачання. Загальний місячний приріст становив 11,17 грн, що є одним із найпомітніших у м’ясному сегменті.

Ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» показує найвищу динаміку зростання серед розглянутих позицій. Середня ціна збільшилася з 345,52 до 391,14 грн за 375 г, що означає приріст понад 42 грн. Денні значення протягом періоду поступово закріпилися на вищому рівні без ознак зниження.

У підсумку Подорожчання м’ясних продуктів у Полтавській області охоплює всі основні категорії споживчого кошика, формуючи стійкий висхідний тренд у роздрібній торгівлі.

Аналітики пов’язують таку динаміку з підвищенням собівартості виробництва, змінами у вартості кормів, енергоресурсів та логістики, які поступово відображаються у кінцевих цінах для споживачів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.