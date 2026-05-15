Нова система оплати проїзду в Сумах запрацювала у тестовому режимі на міському маршруті №52, повідомляє Politeka.

Пілотний етап охопив приватні автобуси одного напрямку. Усередині салонів розміщено QR-мітки, що дають змогу здійснити оплату через смартфон без додаткового обладнання у транспорті.

Механіка проста: пасажир сканує код камерою телефону, переходить у застосунок «СмартСіті» та підтверджує платіж. Розробники підкреслюють відсутність комісій і роботу в межах єдиної міської цифрової платформи.

Крім функції розрахунку за поїздку, сервіс пропонує додаткові інструменти — інтерактивну мапу укриттів, довідник міських служб і сповіщення про повітряні тривоги. Таким чином об’єднано транспортний та інформаційний функціонал.

Водночас під час тестування зафіксовано обмеження. Частина пасажирів без смартфонів не може скористатися новим форматом, адже банківські термінали в автобусах поки не встановлені.

Представники перевізників зазначають, що система проходить обкатку в реальних умовах. Після оцінки стабільності та зручності ухвалять рішення щодо розширення на інші маршрути.

Окремо підкреслюється, що нова система оплати проїзду в Сумах є частиною ширшої цифрової трансформації міського транспорту. У разі успіху її можуть масштабувати на більшу кількість напрямків і видів перевезень.

Також повідомляється, що подібні QR-рішення вже впроваджуються в інших регіонах України, зокрема на окремих автобусних маршрутах у Кіровоградській області.

Аналітики очікують перші результати тестування протягом найближчих тижнів.

