Прогноз погоди з 18 по 24 травня у Харкові базується на актуальних даних із сайту sinoptik.ua, який вказує на переважання хмарності та денну спеку до середини тижня, повідомляє Politeka.

Як свідчить прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 травня у Харкові, 18 травня температура повітря вночі буде близько +15 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки +26 градусів.

19 травня ситуація дещо зміниться, адже на зміну ясному та сонячному ранку прийде похмурий день. Температурний режим залишиться стабільним з нічними +15 та денними +26 градусами.

20 травня розпочнеться безхмарним ранком, але вже по обіді небо почне затягуватися хмарами, які залишаться до кінця доби. Температура вдень утримуватиметься на рівні +26 градусів. Також варто очікувати дрібний дощ.

Прогноз погоди на тиждень з 18 по 24 травня у Харкові вказує на те, що 21 травня стане одним із найбільш вологих днів у вказаному періоді.

З самого ранку і до пізнього вечора небо буде щільно вкрите хмарами без жодних прояснень. Температура повітря вдень сягне свого максимуму на рівні +27 градусів. Удень та ввечері у місті буде йти дощ.

22 травня також не порадує мешканців сонячним світлом. Температурні показники трохи знизяться до +21 градуса ввечері, а вдень зупиняться на позначці +26 градусів. Як і напередодні, протягом усього дня та вечора прогнозується дрібний дощ.

23 та 24 травня денна температура опуститься до +25 градусів, а нічна триматиметься на рівні +16 градусів. У другій частині дня прогнозують дрібний дощ. Тож місцевим мешканцям радять враховувати це при плануванні вихідних.

