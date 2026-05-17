Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 18 до 24 травня вводяться через планові ремонтні роботи.

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 18 до 24 травня охоплять лише окремы адреси, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили кілька громад з посиланням на «Полтаваобленерго».

Графіки відключення світла у Полтавській області на тиждень з 11 до 17 травня вводяться через планові ремонтні та профілактичні роботи. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з ними, щоб врахувати можливі перебої з електропостачанням і відповідно спланувати свої щоденні справи.

18.05.2026 року будуть діяти тривалі вимкнення, з 8 до 20 години (на 12 годин поспіль). Знеструмлення будуть в селі Онищенки, проте лише за такими адресами:

Дачна (б. 3),

Лісова (б. 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64)

Також цього дня додаткові знеструмлення охоплять село Федоренки з 8 до 20 години. Обмеження триватимуть на вулицях:

Омельницька (б. 1, 1А, 2а, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11 , 12, 13, 15-А, 16 , 17, 19, 21, 23а , 23Б, 24 , 25, 26а, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40).

19.05.2026 з 08:00 до 20:00 години електропостачання тимчасово буде відсутнє в селі Крамаренки за окремими адресами через плановий ремонт обладнання. Зокрема, знеструмлення торкнеться будинків на вулиці:

Тараса Шевченка (б. 2, 3, 10, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 28а, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 50а, 53, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 80, 82, 83, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 102, 104, 114, 120, 122 , 124, 126, 130, 132, 134, 134а, 138, 142, 146).

Також 19 травня не буде світла в селі Литвиненки. Так, з 08:00 до 20:00 години зникне електрика на вулицях:

Переможців (б. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 18 А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38 А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77),

Польова (б. 3, 7).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: яка проблема постала перед українцями.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: що відомо про доплату в 1500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: де видають готові набори.