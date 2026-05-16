Новий графік руху поїздів у Вінницькій області передбачає тимчасові корективи у розкладі електричок, що курсують у напрямках Козятина, Вапнярки та Одеси, повідомляє Politeka.

Як зазначають у пресслужбі Укрзалізниці, зміни є вимушеними та пов'язані з необхідністю підтримання інфраструктури у належному стані.

Пасажирам, які користуються залізничним транспортом для щоденних поїздок, варто звернути увагу на оновлений час відправлення та прибуття пасажирських складів.

Насамперед, новий графік руху поїздів у Вінницькій області стосується сполучення між Козятином та Фастовом.

Зокрема, у період з 15 по 17 травня рейс №6212 відправлятиметься зі станції о 17:54. Прибуття цього складу до пункту призначення заплановане на 20:18.

Новий графік руху поїздів у Вінницькій області також зачепить ранкові рейси у другій половині травня та на початку літа. Йдеться про №6202, який курсує між станціями Козятин-1 та Фастів-1.

Цей склад вирушатиме у дорогу о 04:22. Такі умови діятимуть у проміжку з 15 по 24 травня, а також з 26 травня по 1 червня включно.

Прибуватиме він до кінцевої станції о 06:11. Оновлення в розкладі торкнуться і південного напрямку. З 25 травня по 6 червня №6252 сполученням Одеса-Головна - Вапнярка вирушатиме значно раніше від звичного часу.

Тепер його відправлення заплановане на 08:10. Також оновлено розклад для електрички №6255 Вапнярка - Одеса-Головна.

У період з 24 травня по 3 червня цей рейс проходитиме через станції Іванівка об 11:32, Мигаєве о 12:05 та Роздільна-Сортувальна о 12:28.

