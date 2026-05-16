Дефіцит продуктів в Вінницькій області може загостритися вже цього літа через суттєві втрати врожаю абрикосів та персиків після весняних заморозків, повідомляє Politeka.

За оцінками аналітиків аграрного ринку, українські садівники цього сезону ризикують недоотримати до 60% абрикосів, тоді як обсяги збору персиків можуть скоротитися майже наполовину.

Фахівці пояснюють: головний удар по фруктових садах завдали різкі похолодання у лютому та квітні. Найскладніша ситуація склалася у центральних і південних регіонах, де дерева почали цвісти раніше через теплу погоду.

Експерт асоціації Ягідництво України Денис Миронов зазначив, що навіть короткі морози під час цвітіння критично впливають на формування плодів. За його словами, ранньоквітучі культури залишаються найбільш вразливими до погодних коливань.

Учасники ринку вже прогнозують обмежену пропозицію сезонних фруктів у магазинах та на ринках. Частково компенсувати нестачу планують імпортом із Туреччина, Греція, Іспанія та Молдова, однак повністю закрити попит буде непросто.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Вінницькій області дедалі частіше пов’язують не лише з погодними умовами, а й із можливим стрибком цін у торговельних мережах. За попередніми прогнозами, фрукти можуть подорожчати на 20–30%, а за гіршого сценарію окремі позиції здатні зрости у вартості майже вдвічі.

Фермери додають, що навіть використання спеціальних методів захисту садів не гарантує збереження врожаю під час тривалих нічних морозів. Через це виробники вже готуються до складного сезону та можливого скорочення поставок на внутрішній ринок.

