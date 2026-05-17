Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало реакцію серед жителів громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області у Гайсині набуло чинності з 1 травня, повідомляє Politeka.

У місті встановили нову вартість водопостачання та водовідведення — 126,78 грн за кубометр. Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 16 квітня після оновлення економічних розрахунків підприємства.

У структурі платежу 54,42 грн припадає на подачу води, ще 72,36 грн — на відведення стічних ресурсів. Порівняно з 2025 роком, коли сума становила 79,26 грн, збільшення є суттєвим і наближається до 60%.

Міська влада пояснює свій перегляд значним зростанням витрат у галузі. За останні роки собівартість послуг водної інфраструктури зросла більш ніж у 2,5 раза.

Попри це, населення не покриватиме повний економічний рівень. Різницю, яка оцінюється приблизно у 1,3 млн грн щомісяця, компенсуватимуть коштом місцевого бюджету.

Окремо варто зазначити, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області викликало реакцію серед жителів громади. Частина мешканців говорить про додаткове фінансове навантаження, особливо на тлі якості води та перебоїв у подачі.

27 квітня у Гайсині відбувся мітинг, під час якого люди передали звернення до міського голови з вимогою переглянути ухвалене рішення.

Таким чином відповідна ситуація поєднала економічні аргументи влади та соціальне невдоволення частини споживачів, що й сформувало напругу навколо нових розрахунків.

Також варто зауважити, що подальші зміни у вартості послуг залежатимуть від динаміки витрат та рішень місцевої влади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області: виплати зростуть у частини українців, кому нарахують надбавки.