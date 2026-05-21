У Кіровоградській області на 22 травня запроваджуються графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових профілактичних робіт на мережах, повідомляє Politeka.net.

Зазначимо, що тимчасові обмеження електропостачання діятимуть у різних громадах регіону та охоплять десятки адрес. Упродовж доби можливі кілька періодів знеструмлення, які залежатимуть від технічних потреб і обсягів запланованих робіт.

Як попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго», електрику вимикатимуть в селі Веселівка. Знеструмлення з 09:00–17:00 години будуть діяти за наступними адресами:

Вишнева: 147, 150–156

Лісова: 118–121, 123, 125, 127–130

Молодіжна: 93–97, 99–105, 109–111, 113–117

Набережна: 134–136, 140, 142–143, 145–146

Садова: 42

Центральна: 66–72, 74–75, 77–78, 81–83, 85–90, 92

Шевченка: 157–160

Шляхова: 131–133

Енергетики наголошують, що графіки відключення світла у Кіровоградській області на 22 травня є необхідними для підтримання стабільної роботи електромереж і запобігання аварійним ситуаціям у майбутньому.

З 09:00–17:00 години в селі Новомиколаївка будуть тривати додаткові графіки відключення світла. Електрика зникне на окремих вулицях:

Набережна: 1–2, 5, 9, 11–12, 12б, 13А, 14–16, 18–19, 23–26, 28–30

Слобідська: 16, 24–25, 37, 97, 100–103, 107, 113, 115–118, 121–123, 125–128, 130, 132–133, 135

Центральна: 1–4, 6, 9, 11, 16, 18, 22–24, 26, 26а, 26б, 27б, 28, 28б, 29, 33–36, 38–39, 41, 43, 46, 48, 48а, 56, 72, 76–77, 83

Чигиринська: 3, 5, 7, 9–10, 14–15, 17

З 09:00–17:00 години знеструмлять населений пункт Федіївка через планові профілактичні роботи. Вимикатимуть електрику лише за окремими адресами:

Бригадна: 5А

Молодіжна: 1–5, 9, 11А, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 43А, 45, 47, 49–54, 56–57, 60–62, 62А, 63–64, 641, 64А, 66–68, 68А, 69–70, 70А, 71–72, 72А, 73–76, 76А, 77–81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 145, 147

Садова: 3а

Яницького: 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41–46, 48, 50–54, 56–60, 62–65, 67–73, 75–78, 78а, 81, 93–97, 99, 101, 103, 105, 107, 109–113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 141, 145.

