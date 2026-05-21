Грошова допомога для ВПО у Полтавській області та її особливості визначаються правилами Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, повідомляє Politeka.

Грошова допомога для ВПО у Полтавській області спрямована на фінансову підтримку людей та покриття їхніх базових потреб.

Зараз дана підтримка від УВКБ ООН діє у вигляді багатоцільової програми. Базові параметри передбачають виплати по 3600 грн на особу щомісяця протягом 3 місяців.

Разом сума складає 10 800 грн. Реєстрація є одноразовою, а виплата нараховується на домогосподарство.

Подати заявку на отримання коштів можуть внутрішньо переміщені особи, які отримали довідку протягом останніх 6 місяців.

Також на це мають право особи, які повернулися з-за кордону після 24.02.2022, або люди, які повернулися до постійного місця проживання в Україні.

Важливо, щоб заявник не отримував аналогічну грошову допомогу для ВПО у Полтавській області від інших організацій протягом останніх 3 місяців.

Для оформлення виплат родина повинна мати дохід менше 6318 грн на особу та належати до вразливих категорій. Серед них одинокі батьки з дітьми, люди 55+, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Щоб отримати кошти, потрібно пройти реєстрацію через партнерів УВКБ ООН. Збором даних займається БФ «Право на захист».

Для цього необхідно звернутися до пункту збору даних. Присутність усіх членів родини є обов'язковою, а для маломобільних громадян можливе оформлення за документами.

Обов’язковий пакет документів включає паспорт або ID, ІПН, довідку переселенця, свідоцтва про народження дітей, IBAN рахунок та підтвердження вразливості.