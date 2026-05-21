Мешканців закликають із розумінням поставитися до графіків відключення світла у Сумській області на 22 травня.

У Сумській області на 22 травня запроваджуються планові графіки відключення світла, які діятимуть за окремими адресами в різних населених пунктах регіону, пише Politeka.net.



Як пояснюють енергетики, тимчасові знеструмлення пов’язані з проведенням комплексних профілактичних і технічних робіт на електромережах.

Упродовж дня фахівці здійснюватимуть обслуговування обладнання, а також ремонтні заходи, спрямовані на підвищення надійності енергосистеми та зменшення ризиків аварійних ситуацій у майбутньому. У компанії наголошують, що такі роботи є необхідними для стабільного функціонування енергетичної інфраструктури регіону.

Так, з 9 до 16 години в селищі Липова Долина не буде електрики, проте вимикатимуть світло тільки за такими адресами:

Полтавська, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150

пров. 3-й Полтавської

Підгірна

Калнишевського

Мазепи

Івана Сірка

Шевченка

Лесі Українки

Польова

Богуна

Б. Хмельницького

Також світло зникне з 08:30 до 15:15 години селище Липова Долина чекають знеструмлення. Вимикатимуть електрику за наступними адресами:

Полтавська, 129–153, 152–178

Коцюбинського

пров. 4-й Полтавської.

Джерело: Липоводолинська селищна рада

