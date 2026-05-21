Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Запоріжжі передбачають суттєве посилення контролю за фінансовими операціями для окремих категорій бізнесу, повідомляє Politeka.

Нововведення розроблені у межах оновленої редакції Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг.

Банківські установи планують впроваджувати суворі обмеження на карткові перекази з 1 червня у Запоріжжі з метою підвищення прозорості ринку.

Про це проінформували у пресслужбі Незалежної асоціації банків України.

Для новостворених і неактивних, так званих сплячих фізичних осіб підприємців встановлюються чіткі місячні ліміти на банківські перекази.

Ці зміни впроваджуватимуть поетапно. Через 3 місяці з дати підписання меморандуму, тобто з серпня 2026 року, ФОП 1 групи зможе здійснювати перекази на суму до 600 тисяч гривень.

Для представників ФОП 2 і 3 групи у цей період діятиме обмеження до 3 млн грн.

Наступний етап розпочнеться через 6 місяців з дати підписання меморандуму, а саме з листопада 2026 року.

Тоді умови стануть ще жорсткішими. Фізичні особи підприємці 1 групи матимуть ліміт 400 тис. грн на місяць. Для ФОП 2 і 3 групи сума дозволених місячних переказів знизиться до 1 млн грн.

Обмеження на карткові перекази з 1 червня у Запоріжжі також суттєво змінять умови роботи для юридичних осіб.

Нові та неактивні юридичні особи отримають ліміти на суму переказів на місяць із серпня 2026 року на рівні 5 млн грн. З листопада 2026 року цей граничний показник знизиться до 2 млн грн.

У разі якщо встановлений фінансовою установою ліміт не відповідає реальним потребам конкретного бізнесу, підприємець має законне право змінити ситуацію.

