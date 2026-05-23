Дефіцит продуктів в Вінницькій області посилився на тлі різкого зростання цін на торішню білоголову капусту, яка за останній тиждень подорожчала приблизно на 75% і зараз реалізується в межах 8–15 грн за кілограм, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків EastFruit, основною причиною зміни цінової динаміки стало швидке вичерпання запасів у виробників. Більшість господарств уже завершили сезон продажів, тому ринок поступово переходить на залишкові обсяги продукції врожаю 2025 року.

У таких умовах Дефіцит продуктів в Вінницькій області проявляється передусім через обмежену пропозицію овочів, тоді як попит з боку торгових мереж і кінцевих споживачів залишається відносно стабільним. Це створює додатковий тиск на формування відпускних цін.

Фермери пояснюють, що нинішні партії капусти надходять переважно з залишків зберігання, а нових обсягів на ринку практично немає. Через це продавці мають можливість поступово коригувати цінники в бік підвищення.

Водночас експерти зазначають, що навіть після останнього стрибка білоголова капуста залишається значно дешевшою, ніж у цей самий період минулого року — приблизно на 77%. Це пов’язують із різними стартовими умовами сезону та загальною кон’юнктурою агроринку.

Фахівці не виключають, що тенденція до зростання може зберігатися й надалі. Ключовим фактором залишатиметься швидкість скорочення залишків продукції та відсутність нової пропозиції до надходження свіжого врожаю.

Крім того, жителям також варто знати, що у Вінниці можна отримати продукти безкоштовно.

Джерело: mind

